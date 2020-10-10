لتنفيذ مبادرة الرئيس.. تدريب أطباء التأمين الصحي بالمنيا لـ الكشف المبكر على تلاميذ المدارس

نظمت الادارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للتامين الصحى البرنامج التدريبى لأطباء التامين الصحى بمحافظة المنيا وذلك للكشف المبكر على تلاميذ المدارس عن امراض الانيميا والتقزم والسمنة





وذلك في اطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف على صحة اطفال مصر وتلاميذ المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية





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اقيم البرنامج التدريبى تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى وبحضور الدكاترة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، محمود الصاوى مدير عام فرع الهيئة بالمنيا، عمرو عبد المنعم مدير ادارة التدريب بفرع المنيا احمد قناوى مدير ادارة التدريب بمستشفى المنيا للتامين الصحى والذي استمر على مدار يومين





وقال محمد مختار خلاف اخصائى التدريب بفرع الهيئة بالمنيا ان الحملة تستهدف جميع تلاميذ الدارس الابتدائية بالريف والحضر بجميع مراكز المحافظة من العدوة شمالا وحتى ديرمواس جنوبا





ومن جهتها، حرصت الدكتورة فاتن عمارة مدير عام التدريب بالهيئة على حضور كافة البرامج التدريبية التى تستهدفها الحملة بجميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية للعمل على تذليل كافة الصعاب التى تصادف القائمين على الحملة بالهيئة العامة للتامين الصحى





وفي سياق متصل اعلنت مديرية الصحة بالمنيا قيام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 34 ألف و580 منتفعة منها 7610 جديد، و26932 متردد، وذلك في الفترة من 20 وحتى 30 سبتمبر الماضى.



