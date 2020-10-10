قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور





كدس الرجل مجموعات هائلة من كل شئ اشتراه تصل من الأرض إلى السقف في كل غرفة داخل منزل مُدرج في نوتنجهام، مما اضطره للانتقال إلى فندق قبل عام من وفاته لعدم وجود مكان فارغ في منزله.

اقرأ المزيد:





استأجر الرجل شقة إضافية بغرفة نوم واحدة، وكراجين، بالإضافة إلى جزء من حديقة الجيران، و 24 صندوقًا للدراجات الهوائية من أجل تخزين كل الأشياء، ويتضمن الكنز الانتقائي آلاف العناصر من تذكارات فريق البيتلز، والصور الموقعة والرسائل التاريخية عن الرئيس جون إف كينيدي، ونستون تشرشل، وغاندي وإلفيس بريسلي.





كما أنه قد تم العثور على أكثر من 6000 كاريكاتير عتيق، وأكثر من 4000 كتاب نادر، و 3000 مجموعة كيمياء عتيقة، وكاميرات وعدسات جديدة تمامًا، و 12 جيتارًا من Rickenbacker يرجع عمرها إلى الستينيات والسبعينيات.





هناك أيضًا مجموعة "ممتازة" من تذكارات استكشاف الفضاء الروسية والأمريكية التي تتضمن شرائح وصورًا بالإضافة إلى بكرات سينمائية وأجهزة راديو ومسدسات غيتو من الثمانينيات ونماذج Airfix والكثير من المجوهرات.





كان المكتنز الذي توفي فجأة في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 44 عامًا، أعزبًا عاش بمفرده في منزل مكون من 3 غرف نوم في نوتنجهام.





وقد بدأ في جمع الأشياء منذ حوالي 18 عامًا بقصد بيعها طوال اليوم عند تقاعده، يقول الجيران بأن شاحنة البريد المملوءة بالطرود كانت تتردد أسبوعيًا على منزل الرجل، من كثرة الأشياء التي كان يشتريها.





عمل المكتنز كمبرمج كمبيوتر ولا يزال الأمر لغزًا عن كيف وجد المال لشراء تلك المجموعات بالكامل، استدعى شقيق المكتنز صائدي المزادات المذهولين لمسح المنزل، فلم تكن لديه أي فكرة عن حجم مجموعة شقيقه.





استغرق الأمر فريقًا مكونًا من 8 رجال في ثلاث شاحنات صغيرة على مدار 6 أسابيع لتفريغ المنزل من جميع العناصر، كما لم يتمكنوا من الوصول إلى المنزل إلا عن طريق إزالة الصناديق والحقائب الموجودة أمامهم، وإخلاء الطريق أثناء سيرهم.





قضى جميع الموظفين الـ 18 في دار المزادات المكلفة ببيعها جميعًا الأسابيع الأربعة الماضية في فك تغليف الطرود، لقد خصصوا 3 غرف لتخزين كل شيء فيها وسيبيعون المجموعة المذهلة في 3000 قطعة على مدى 4 أيام.





وجدوا عدد كبير من العناصر لم يتم فتحها، وهي بحالة جديدة تمامًا أو بحالة أصلية، وتم وضع التقدير الإجمالي في أي مكان بين 500000 و 4.000.000 جنيه إسترليني ( ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري).





يُعتقد أن المالك اشترى معظمها من على موقع eBay، لكنه حضر أيضًا مؤتمرات واتفاقيات لجمع آلاف العناصر الأخرى.