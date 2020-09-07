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منوعات

لم يحلم به صاحبه.. حمام سباحة ضخم يظهر فجأة في حديقة منزل نتيجة للأمطار.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
حمام سباحة
حمام سباحة
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عزة عاطف
وقعت الصدمة على رجل أمريكي عندما اكتشف وجود حوض سباحة ضخم في حديقة منزله الخلفية، أثناء عمليات تجديد ديكور المنزل دون امتلاكه أدنى فكرة عن وجوده.

بعد 3 أشهر من العمل على تجديد المنزل الذي اشتراه جون منذ فترة طويلة بغرض الاستثمار فيه، تلقى جون مكالمة مفاجئة من جار له يسأله عما إذا كان قد رأى ما فعله الطقس القاسي لحمام السباحة الخاص به.
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تعجب جون البالغ من العمر 35 عامًا وقال لجاره: " لا أعرف ما الذي تتحدث عنه، ليس لدي حمام سباحة ليتأثر بالمطر"، لكن جاره أخبره بأن هناك حمام سباحة قد ظهر في حديقة منزله.

خرج جون مسرعًا ليرى ما يتحدث عنه جاره، لكنه وقف "عاجزًا عن النطق" عندما رأى حمام سباحة كبير قد ظهر فجأة في حديقته، فقد أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إزاحة الحطام والكراكيب الكثيرة من الحديقة للكشف عن حوض سباحة ضخم بحجم 32 × 17 قدمًا.

ومن شدة الصدمة قرر جون الاحتفاظ بالمنزل القاطن في تكساس لنفسه بعد أن وقع في حب السباحة اليومية بحمام السباحة الجديد، على الرغم من أن قيمته بلغت 165 ألف جنيه إسترليني في 18 شهر فقط.

يقول: "أشعر وكأنني عثرت على تذكرة يانصيب فائزة".. لم أعتقد مطلقًا خلال مليون عام عندما اشتريت العقار أنني سأسبح في حوض سباحة خاص بي".

"لقد اشتريت المنزل كنوع من الاستثمار بهدف إبقاؤه فترة ثم بيعه، لكنه أسفر عن العديد من المفاجآت التي لا أعرف ما إذا كان بإمكاني التخلي عنها".

Man 'speechless' to find his house has huge swimming pool hidden in overgrown garden... from r/videos
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