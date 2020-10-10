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فن

هنا الزاهد ترقص علي أنغام أغنية هنعمل لغبطيطا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ميرنا محمود
تداول عدد من رواد موقع انستجرام فيديو لهنا الزاهد من إحدي الحفلات. 

وظهرت  هنا الزاهد  وهي ترقص برفقة الفنان محمد عطية علي انغام اغنية هنعمل لغبطيطا لعمر كمال. 

وحاز الفيديو علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :
قمر ، تجنني ، منورة الدنيا 

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وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.


وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، وفرح يوسف، وياسر الطوبجى، وعلا رشدى، وحنان سليمان، وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.
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