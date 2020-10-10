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فن

بصورة من حفله.. أحمد شامي برفقة هنا الزاهد وأحمد فهمي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد فهمي و احمد شامي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد شامي صورة جديدة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر أحمد شامي برفقة هنا الزاهد وأحمد فهمي من حفلة وعلق علي الصورة قائلا : اصدقائي 

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وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، وفرح يوسف، وياسر الطوبجى، وعلا رشدى، وحنان سليمان، وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.
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#friends

A post shared by AHMED SHAMY (@ahmedshamy1) on

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