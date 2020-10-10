AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البرازيل تفتتح تصفيات المونديال بسحق بوليفيا بخماسية نظيفة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
Advertisements
محمد رشاد
حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزه الأول على حساب نظيره منتخب بوليفيا بخمسة أهداف مقابل لاشئ ، في إطار تصفيات الجولة الاولي من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المنتخب البرازيلي ماركينوس ثم ضاعف روبيرتو فيرمينيو النتيجة بالهدف الثاني والثالث ،وسجل  خوسيه كارسكو الهدف الرابع للسامبا في شباك فريقه بينما اختتم فيليب كوتنيو النتيجة بالهدف الخامس.

بدأ اللقاء بضغط كبير من لاعبي منتخب البرازيل من أجل إحراز الهدف الأول وسط تمركز دفاعي جيد من قبل لاعبي المنتخب البوليفي.

وفي الدقيقة 16 تمكن ماركينوس من افتتاح الأهدف بالهدف الأول في مرمي المنتخب البرازيلي بعد رأسية سكنت شباك المنتخب البوليفي.

ظل الضغط البرازيلي متواصل إلي أن نجح روبيرتو فيرمينيو من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وعاد روبيرتو فيرمينيو مع بداية الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثالث في شباك المنتخب البوليفي ليصعب الأمور على أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 66 الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي عن طريق خوسيا ماريا كارسكو في شباك منتخب بلاده عن طريق النيران الصديقة.

واختتم فيليب كوتينيو مهرجان الأهداف في الدقيقة 73 بالهدف الخامس لتتصدر السامبا ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل تستهل مشوارها بمواجهة بوليفيا

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد

لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور

أخبار الأهلي| أزمة جديدة بسبب أحمد فتحي.. ومدافع الرجاء يوقع للنادي.. موسيماني يرد على فايلر

عبدالعاطي: بسبب خلافاتنا لم أبارك لرئيس أسوان البقاء فى الدوري.. وبيراميدز أقرب للمركز الثاني

دعاء يبعد الحسد والعين وآيات الشفاء

شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تعتدي على جارها بسبب تغييره باسورد الواي فاي

سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2021 hyundai creta قبل طرحها رسميا في مصر.. صور

تبدأ من 191 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات فيات موديل 2021| شاهد