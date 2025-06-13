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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إيراني: الهجوم الإسرائيلي على قصر شيرين أدى لمقـتل شخصين وإصابة 20

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إيراني، قال إن الهجوم الإسرائيلي على قصر شيرين أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.


وأضاف أن إسرائيل هاجمت 4 مناطق في قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا علي مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني القول بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضعت التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها، نظراً لما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري.


وبحسب الوكالة الأردنية، شدد المصدر علي أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.


وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنه واستقراره.


 

القاهرة الإخبارية إيران قصر شيرين

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