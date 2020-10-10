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فن

أغنية ماجد المهندس الجديدة تحصد 31.8 مليون مشاهدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:22 م
ماجد المهندس - مو
ماجد المهندس - مو ضروري
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شيري نبيل
حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان  ماجد المهندس، 31 مليونًا و873 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ـ ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين. 

واحتلت أغنية «مو ضروري» لـ ماجد المهندس، ترتيب أغاني ألبومه الجديد «شهد الحروف»، الذي طرح منه كليب «يالي أحبك موت»، من كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس الجديد «شهد الحروف» 9 أغان، بالإضافة إلى «مو ضروري»، وهي: 

- قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد. 
- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل. 
- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
- بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
- شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
- ياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.
- لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

وكانت أغنية هتان، لـ ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "الليالي برد واشواقي هبوب .. والشتا يذبح واشوفك باوله .. ياغناة الروح ماغيرك ينوب .. والتعب راحة معك واستسهله .. وانت في صدري مقدر ومحسوب .. وبعيوني لك مقام ومنزله .. جيت لك ولهان وعيونك دروب .. ماحسبت حساب دربك ما اطوله".

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