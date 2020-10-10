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فن

أخبار الفن.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا.. لقاء الخميسي تحرر محضرًا ضد أحد مشجعي الزمالك.. سمير صبري بدون باروكة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:15 م
أحمد فهمي وشيكابالا
أحمد فهمي وشيكابالا
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قيامها بتحرير محضر ضد أحد مشجعي نادي الزمالك، بسبب تزايده في الهجوم عليها، ووصوله إلى حد السب، وذلك على خلفية قيامها بدعم زوجها اللاعب محمد عبد المنصف -حارس فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- بعد تعادل دجلة مع الأبيض. 

أثار الفنان سمير صبري، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس، الجمعة 9 أكتوبر، بعد لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج  مساء DMC.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا يرصد لحظة المشاجرة التي دارت بين الفنان أحمد فهمي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

أعلن المطرب محمد قماح عن وفاة عمته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما إنستجرام مقاطع فيديو قصيرة من حفل عيد ميلاد الفنان أمير كرارة، الذي أقامه ليلة أمس الجمعة 9 أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء. 
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