بدى كت.. نجلاء بدر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من أحدث ظهور لها.

وخطفت نجلاء الأنظار بإطلالة انيقة، حيث ارتدت بدي كت باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة .

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي، من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





