ضحكة مصر ومساكنها الشعبية.. إنجي علي تهنئ محمد منير بعيد ميلاده.. شاهد

كل سنة وأنت طيب يا ضحكة مصر، يا مساكنها الشعبية، ياللي ساكن جوه دايرة قلوبنا، من طفولتنا وإحنا بالماريلة الكحلي. كل سنة وأنت فخر لينا، يا برج حمام عالي وغالي، ياللي قلوبنا دايمًا على قلبك، يا سمراني اللون يا مشوار كله عشق وحرية، ياللي ما بتقبلش يكون قلب الوطن مجروح. أنت الأصل والحقيقة والفخر يا مصري يا أصلي يا كينج .. كل سنه و انت احلي حدوته مصريه