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رياضة

طلائع الجيش يهزم مصر المقاصة 1-0 فى الدوري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:56 م
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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حسن العمدة
حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا علي مصر المقاصة بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضي العسكري فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف طلائع الجيش في الدقيقة 22 عن طريق كريم طارق بعدما قام أحمد كابوريا بإرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد سمير من داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني بتمريرة لكريم طارق على القائم الأخر فاستلم الأخير الكرة ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وتلقي صلاح أمين بطاقة صفراء لتعمده ضرب المنافس بدون كرة فى الدقيقة 37 .

وبهذه النتيجة يقفز طلائع الجيش الي المرتبة الحادي عشر برصيد 38 نقطة ، بينما تجمد فريق مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .
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