درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-10-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11- 10- 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلًا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30
الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28
مطروح الصغرى 21 والعظمى 27
بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 29
الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32
السويس الصغرى 22 والعظمى 31
فرح الصغرى 22 والعظمى 29
رفح الصغرى 22 والعظمى 29
طابا الصغرى 22 والعظمى 30