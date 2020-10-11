درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-10-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11- 10- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.





وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلًا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



