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الجزر بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 11-10-2020

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:38 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 11-10 2020 .

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 6 جنيهات 
البصل 6 جنيهات 
البطاطس 3 جنيهات 
البامية 22 جنيهًا 
الكوسة 10 جنيهات 
الخيار 6 جنيهات 
الجزر 6 جنيهات 

الباذنجان 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 6 جنيهات 
العنب 14 جنيها 
البلح 30 جنيها 
المشمش 25 جنيها
البلح 10  جنيها

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6  أعوام الماضية، حيث أن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.
 
وأشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة. 
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