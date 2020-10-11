أفكار مبتكرة للطلاب دعمها البنك العربي الأفريقي الدولي.. حلول جديدة لمواجهة فيروس كورونا.. التوصل لمادة لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تدهور الحالة الصحية

رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك العربي الأفريقي :

نحرص دائما على دعم الشباب وصقل قدراتهم

التعليم هو حجر الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات الرائدة









قام البنك العربي الأفريقي الدولي، بالتعاون مع "جمعية مهندسين الكهرباء والإلكترونيات" في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، برعاية رسمية للمسابقة الهندسية للأزمات التي نظمتها الجمعية لعام ٢٠٢٠.

وحضر مسئولو إدارة الاستدامة من البنك مراسم توزيع الجوائز لدعم وتشجيع المتسابقين، وذلك بمقر المدينة الكائن في السادس من أكتوبر.





يأتي ذلك في إطار دور البنك العربي الأفريقي الدولي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وحيث إن التعليم يعد إحدى أهم ركائز التنمية، ولأن الابتكار يعد من القوى المؤثرة في إحداث تغيير مجتمعي.





جاءت المسابقة بهدف تشجيع الطلاب الجامعيين على ابتكار حلول لمواجهة الأزمات، وقد ركزت المسابقة هذا العام على إيجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا وآثاره على جميع قطاعات المجتمع والعمل على إيجاد حلول وخدمات جديدة تواكب احتياجات تلك المرحلة.





وحازت المسابقة على إقبال كبير من الطلاب، حيث شارك فيها 180 فريقا، كما قامت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في المجالات الهندسية باختيار 30 فريقا لخوض المراحل الأخيرة من تصفيات المسابقة، وبعد ذلك قامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ثلاث أفكار للفوز بالجائزة الأولى للمسابقة وقيمتها ثلاثون ألف جنيهاَ مقدمة من البنك مقسمة بالتساوي على الفرق الثلاث الفائزة.





ويأتي في المركز الأول فريق AGB الحائز علي المركز الأول في المسابقة المكون من 5 طلاب والذين استطاعوا أن يوجدوا حلا للحد من انتشار فيروس كورونا على الأسطح من خلال القيام بدراسة علمية لمادة لها خصائص مضادة للبكتريا والفيروسات قابلة للامتصاص على الأسطح ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا على الأسطح.

أما فريق (CLYPEUS) الحائز على المركز الثاني والمكون من 5 طلاب، فاستطاع أن يتقدم بحلول لعدد من المشاكل الصحية التي تواجه البالغين والمراهقين على وجه التحديد ومنها الانتحار، حيث تمكن الفريق من ابتكار تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي ( Amica Bot ) والذي يهدف إلى معالجة تدهور الحالة الصحية العقلية من خلال رفع مستوى الصحة العقلية العامة وتخفيف حدة القلق الذي يعاني منه الشباب والمراهقون بالأخص.





واستطاع الفريق الحائز عليى المركز الثالث (V-Nology) والمكون من 5 طلاب من ابتكار وتطوير تقنية الواقع الافتراضي في التعليم، حيث تعمل هذه التقنية علي إضافة عالم افتراضي جديد يحاكي الواقع يتمكنون من خلاله فى لتنفيذ الأشياء التي يصعب تنفيذها علي أرض الواقع.





تأتي هذه الشراكة إيمانًا من البنك بأهمية الدور الحيوي للشباب والاهتمام بالمبتكرين منهم وتقديم الدعم لهم لتطوير مجتمع ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن ريادة الأعمال لطالما كانت ضمن أولويات البنك منذ عام ٢٠١٣ عندما أصبح البنك شريكا مؤسسيا لحاضنة الأعمال AUC Venture Lab بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حرص البنك على توفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني للعديد من الأفكار المتميزة حتى الوصول بها إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية.





من جانبه، أكد شريف حسن، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والاستدامة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن الشباب هو ثروة مصر الحقيقية وهم جسور النجاح لجميع برامج التنمية، لذلك يحرص العربي الأفريقي دائمًا على دعم الشباب وصقل قدراتهم.