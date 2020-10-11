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محافظات

محافظ مطروح: ميناء جرجوب سيحدث نقلة نوعية في النقل البحرى بمصر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:52 م
محافظ مطروح: ميناء
محافظ مطروح: ميناء جروب سيحدث نقلة نوعية في النقل البحرى بمص
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي اهتمام الدولة، باستغلال المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة من خلال إقامة العديد من المشروعات الكبرى .


وأضاف أنه يتم حاليا أعمال إنشاء ميناء جرجوب البحرى بالنجيلة والاستعدادات الجارية لافتتاحه قريبا، وما سيحققه من نقلة نوعية، وتطوير أعمال النقل البحرى اللوجيستى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.  

وأوضح محافظ مطروح، أن مطروح  واعدة بما تمتلكه من مقومات سياحية وساحلية تمتد لأكثر من 400 كيلو متر جنوب البحر الأبيض المتوسط ، من مدينة الحمام شرقا حتى الحدود الغربية لمصر.
 
وأضاف أن الاهتمام الذى توليه الدولة حاليا بمحافظة مطروح من مشروعات قومية كالعلمين الجديدة وميناء جرجوب البحرى وغيرها سيعود بالخير ووضع مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ضمن خطه تطوير وتنميه الساحل الشمالى الغربى لمصر، وخلق مزيد من فرص العمل وخلق مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة.

وأشار شعيب إلى أنه حضر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحرى واللوجيستيات «مارلوج» في نسخته التاسعة الذى نظمته  المؤتمر الذى نظمته الاكاديمية  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت رعاية الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال (10-12) اكتوبر 2020، تحت عنوان «اثار الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانىء" بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري أركان حرب رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نيابة عن وزير النقل، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ.
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