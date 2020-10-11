محافظ مطروح: ميناء جرجوب سيحدث نقلة نوعية في النقل البحرى بمصر

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي اهتمام الدولة، باستغلال المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة من خلال إقامة العديد من المشروعات الكبرى .









وأضاف أنه يتم حاليا أعمال إنشاء ميناء جرجوب البحرى بالنجيلة والاستعدادات الجارية لافتتاحه قريبا، وما سيحققه من نقلة نوعية، وتطوير أعمال النقل البحرى اللوجيستى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.





وأوضح محافظ مطروح، أن مطروح واعدة بما تمتلكه من مقومات سياحية وساحلية تمتد لأكثر من 400 كيلو متر جنوب البحر الأبيض المتوسط ، من مدينة الحمام شرقا حتى الحدود الغربية لمصر.

وأضاف أن الاهتمام الذى توليه الدولة حاليا بمحافظة مطروح من مشروعات قومية كالعلمين الجديدة وميناء جرجوب البحرى وغيرها سيعود بالخير ووضع مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ضمن خطه تطوير وتنميه الساحل الشمالى الغربى لمصر، وخلق مزيد من فرص العمل وخلق مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة.



