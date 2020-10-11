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تعليم

رئيس جامعة طنطا يعلن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:23 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، على استعداد الجامعة للعام الدراسي الجديد، وتجهيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، والقاعات الدراسية إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى جاهزية موقع الجامعة لإتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا، مشددًا على تقسيم الطلاب إلى مجموعات لمنع تكدس الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الطلاب.




جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكليتي العلوم والتمريض، رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وناقش د. عتمان، خلال جولته التفقدية، مع عمداء كليتي العلوم والتمريض أهم الاحتياجات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، وأعمال التطوير والصيانة بالمعامل والمدرجات، وتجهيز قاعات المحاضرات والانتهاء من الجداول الدراسية، ووجه بضرورة تنظيم العمل داخل المعامل وتقسيم الطلاب، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، وتوفير التهوية الجيدة داخل القاعات والمعامل، للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.


رافقه في الجولة الدكتور أحمد عبدالعظيم السباعى القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور شريف سالم، وكيل الكلية، والدكتورة عصمت جميعي القائم بعمل عميد كلية التمريض.
رئيس جامعة طنطا يعلن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد
رئيس جامعة طنطا يعلن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد
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