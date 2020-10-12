تويتر يكشف عن آلياته لمنع انتشار الأكاذيب حول فيروس كورونا

قال جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية بـ تويتر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تويتر يهدف إلى تحسين صحة المحادثات العامة، مؤكدا أن تويتر يعتبر منصة عامة ومفتوحة يذهب إليها الجميع لمعرفة ما يحدث حول العالم.





وأكد "سلامة"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbcمصر»، أنه منذ بداية جائحة كورونا وفرق تويتر كلها تعمل من أجل تقديم كافة الخدمات والعمل على التكيف السريع مع متطلبات مستخدمي تويتر حول العالم.





وأضاف أن أهداف فريق تويتر إختلفت بعد إنتشار فيروس كورونا ، منوها إلى أن الفريق يعمل على إيصال معلومات موثوقة عن الفيروس و كانت تلك المسؤلية من أهم ما كان يحرص عليه الفريق و ذلك من خلال تفعيل تقنية البحث المتخصص من أخل منع إنتشار الإشاعات حول كورونا في تويتر.





ونوه بأنه بمجرد أن يبحث المستخدم عن كلمة متعلقة بفيروس كورونا يوجهه التطبيق مباشرة إلى الحساب الرسمي للجهة المتعلقة بالفيروس في بلده مثل وزارة الصحة المصرية





وأشار إلى أن الفرق أنشأت صفحات تسمى بصفحات الحدث و التي تعمل على جمع تغريدات و معلومات متعلقة بكورونا من الصفحات الرسمية للجهات المختصة بالفيروس، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الجهات المختصة بالفيروس مثل وزارة الصحة المصرية.



