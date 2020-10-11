"أصبحت محصنا ضد الفيروس".. تويتر يدرج تغريدة ترامب ضمن المعلومات المضللة

وضع موقع تويتر Twitter ، علامة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، ووضعها ضمن المعلومات المضللة، وقال فيها إنه أصبح بصحة جيدة ومحصنا ضد الفيروس، ولم يعد معديا، رغم إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.





وبحسب موقع Business Insider فإن الرئيس ترامب غرد اليوم، بأنه أخذ موافقة كاملة من الأطباء فى البيت الأبيض، بأنه أصبح بخير، كما أصبح محصنا ضد فيروس كورونا، وأضاف أنه : لا يمكن أن يصاب بالمرض مرة أخرى ، أو يقوم بنقله لأحد لأنه أصبح محصنا.





وبرر موقع تويتر إدراج تغريدة الرئيس ترامب ضمن المعلومات المضللة حيث أن ما صرح به الرئيس، هو عبارة عن معلومات مغلوطة و ضارة ويمكن أن تؤذى العديد من المستخدمين، إذا قرروا أن ينحوا منحى الرئيس ترامب.





وأشار الموقع إلى أنه لم يقم بحذف التغريدة حيث أنه اكتفى فقط بوضع علامة تحذيرية عليها، وإدراجها ضمن المعلومات المضللة ليبقى من حق الجمهور والمستخدمين، معرفة محتوى التغريدة والسبب الذى فى وضعها ضمن المعلومات المضللة .





وصرح Sean Conley شون كونلي، الطبيب بالبيت الأبيض فى بيان له أمس ، بأن الرئيس ترامب لم يعد يشكل خطرا على الآخرين، وقال إنه تم الكشف عن مجموعة من الاختبارات التشخيصية المتقدمة التي تم الحصول عليها بأنه لم يعد هناك دليل على إصابة الأشخاص بالفيروس لأكثر من مرة.





وفى الايام القليلة الماضية، سادت حالة من تضارب المعلومات حول صحة الرئيس ترامب، وطبيعة حالته الصحية، وما إذا كان يريد علاجا مكثفا أنه أو أنه قد أصبح بصحة جيدة.





وكان الرئيس ترامب وصل الأسبوع الماضى إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني قالت في وقت سابق: "لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".



