تضم كل الفئات.. 12 حزبا بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات النواب

استعرض برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا عن القائمة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد بدء العد التنازلي في انتخابات مجلس النواب 2020 بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية بأسماء مرشحي المجلس.





ويأتي ذلك وسط منافسة قوية بين الأحزاب السياسية، والقوائم الانتخابية،وفي مقدمتها القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، وتشهد القائمة تحالفا انتخابيا ديمقراطيا، وليس تحالف سياسيا، وتضم القائمة كل الفئات من بينهم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.





،وقال محمد السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية،إنهم قرروا المشاركة وفقا لقرار الهيئة العليا للحزب، ولانهم وجدوا هناك صعوبة لعمل قوائم منافسة كأحزاب معارضة، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم امكانيات كبيرة، الى جانب عدم وجود اعداد المرشحين الكافي في كل قائمة.





واضاف عبدالمنعم إمام، أن المشهد في انتخابات النواب يعد الاول من نوعه في تحالف هذا العدد من الاحزاب معا لعمل قائمة مشتركة، وهي احزاب مختلفة الاتجاهات يساري ويمين ومعارضة غيرها، مؤكدا ان هذا التحالف انتخابي فقط وليس سياسي اي ينتهي بانتهاء الانتخابات.





أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية لكشوف المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، بالنظامين الفردي والقائمة،وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع أو بإرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي على الهاتف المحمول إلى رقم ٥١٥١، أوبالاتصال بمركز اتصال دليل ١٤١، أو بأقسام/مراكز الشرطة. وتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقًا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي)، و يذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين حيث تتم المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



