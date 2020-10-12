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رياضة

بالأرقام.. تفاصيل انتقال أحمد بيكهام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:20 م
أحمد بيكهام
أحمد بيكهام
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عمرو الحلواني
شهت الساعات القليلة الماضية توقيع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، للنادي الأهلى بشكل رسمي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء توقيع أحمد بيكهام إلى الأهلى بشكل رسمي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من قبل ناديه وادى دجلة بعد أن ضمن الفريق البقاء فى مسابقة الدوري الممتاز بنسبة كبيرة عقب فوزه على أسوان وتعادله أمام الزمالك.

وقرر مسئولو دجلة الاستغناء عن خدمات أحمد بيكهام وذلك فى ظل العرض الأهلاوى القوى، ومن المقرر أن يحصل وادى دجلة على 12 مليون جنيه قيمة الاستغناء عن بيكهام للأهلى بجانب ضم لاعب من الأهلى على سبيل الإعارة بالإضافة إلى الحصول على نسبة من بيع الأهلى مستقبلا لأى ناد خارج مصر "الاحتراف".

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات قوية من قبل الأهلى مع دجلة من أجل الحصول على خدمات بيكهام بعد المستويات المميزة التى قدمها اللاعب، ورضخ دجلة إلى ضغوطات اللاعب والذى تمسك بالعودة من جديد للأهلى والظهور بشكل مميز معه لحجز مكانه فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر خلال السنوات المقبلة.

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