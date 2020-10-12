الحبس عام لمتهم لحيازته سلاح ناري بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة متهم بالحبس سنه مع الشغل ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بمنطقة السيدة زينب.





صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.





وأوضح أمر الإحالة الذي أعدته محكمة جنايات القاهرة، أن النيابة العامة اسندت للمتهم ويدعى "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن عبارة عن"فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب على النحو المبين بالتحقيقات والوارد فى ادالة الاتهام.





واعترف المتهم امام جهات التحقيق، بحيازتة سلاح نارى غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش بمنطقة السيدة زينب، وتبين ان المتهم اشترى السلاح من احد الاشخاص المتواجدين بالمنطقة غير معلوم لدى الاجهزة الامنية.



