الرئيس اللبناني يصدر قرار تشكيل وفد التفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، قرارا رسميا بتشكيل الوفد المكلف بتمثيل لبنان في المفاوضات التي ستنطلق في غضون يومين لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.





وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان لها - أن القرار يأتي انطلاقا من اتفاق الإطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية، وأن وفد "التفاوض التقني" سيكون برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوية العقيد الركن البحري مازن بصبوص، ووسام شباط عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، إلى جانب أحد الخبراء ويدعى نجيب مسيحي.





كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري عن التوصل إلى "اتفاق إطار" بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأمم المتحدة.





ومن المقرر أن تُعقد جلسات المفاوضات في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.



