شباب أسيوط يبدأ تحقيق الحلم.. وزيرة الثقافة تعتمد خريجي ابدأ حلمك كفرقة مسرحية وتعميم المشروع في المحافظات

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتماد خريجي ورشة ابدأ حلمك بمحافظة أسيوط كفرقة مسرحية نوعية وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر ، جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الاولى للمبادرة بقصر ثقافة أسيوط وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف علي المشروع، الفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية ، المخرج احمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك بالمحافظات ، الشاعر جمال بخيت والدكتور علاء عبد العزيز عضو اللجنه الفنية والفنان كريم عرفة والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وخلال الاحتفال قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة عازمة على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الابداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة ، واشارت ان مشروع ابدا حلمك يمثل احد محاور استراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كافة مجالات الإبداع ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة فى محافظات الصعيد ، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للفتيات وبالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتدربون وشجاعتهم وجرأتهم لتحقيق حلمهم قائلة " فخورة بكم يا ابناء اسيوط" ومؤكدة انهم يمثلون صورة معبرة لقوة مصر الناعمة واصفة أبناء الصعيد بكنز المواهب المتجدد الذي لاينضب ووجهت الشكر للقائمين على المشروع فى جنوب مصر .





وكانت الاحتفالية قد تضمنت على فيلم قصير عن رحلة التدريب للخريجين إلى جانب 3 عروض مسرحية للخريجين منها مشهدا مبتكرا مستلهما من العرض العالمى هاملت لشكسبير ، إضافة إلى أوبريت استعراضي جماعى لكافة المتدربين بعنوان هيلا هيلا وأغنية جماعية عن محافظة أسيوط.



