مستقبل نمو الشركات الناشئة بإفريقيا.. ندوة بـ المصري للدراسات الاقتصادية غدا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية غدا الأربعاء، ندوة عبر الإنترنت بعنوان: "منظور جديد لتحقيق الانتشار والنمو الاستراتيجي للشركات الناشئة في القارة الأفريقية".





وذلك من خلال تطبيق زووم، كما يتم بث فعاليات الندوة مباشرة عبر صفحة المركز على الفيس بوك، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشر ظهرا.





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ويسهم تشجيع ريادة الأعمال في زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية وخلق فرص العمل في القارة الأفريقية، مما يستدعى ضرورة أن يتم تشجيع ريادة الأعمال في أفريقيا بأيدى أفريقية، وهو ما يسعى المركز لتحقيقه من خلال الندوة، والتي تسعى لتقديم أفكار خارج الصندوق لتشجيع نمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر وأفريقيا.



