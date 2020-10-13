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اقتصاد

مستقبل نمو الشركات الناشئة بإفريقيا.. ندوة بـ المصري للدراسات الاقتصادية غدا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
المصرى للدراسات الاقتصادية
المصرى للدراسات الاقتصادية
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آية الجارحى
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية غدا الأربعاء، ندوة عبر الإنترنت بعنوان: "منظور جديد لتحقيق الانتشار والنمو الاستراتيجي للشركات الناشئة في القارة الأفريقية".

وذلك من خلال تطبيق زووم، كما يتم بث فعاليات الندوة مباشرة عبر صفحة المركز على الفيس بوك، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشر ظهرا.

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ويسهم تشجيع ريادة الأعمال في زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية وخلق فرص العمل في القارة الأفريقية، مما يستدعى ضرورة أن يتم تشجيع ريادة الأعمال في أفريقيا بأيدى أفريقية، وهو ما يسعى المركز لتحقيقه من خلال الندوة، والتي تسعى لتقديم أفكار خارج الصندوق لتشجيع نمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر وأفريقيا.

كما تستضيف الندوة كل من الدكتور محمدو لابرانج، سفير الكاميرون في القاهرة وعميد السفراء الأفارقة بمصر؛ والدكتور روبرت أوكولا، مدير الاستراتيجيات والابتكار بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)؛ ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية؛ وشيرين شهدى، المدير القُطرى لمجموعة سي دي سي (CDC) البريطانية في مصر؛ والدكتور خالد إسماعيل، مؤسس ورئيس صندوق كيانجل المالى للاستثمار في المشروعات الناشئة.
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