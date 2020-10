View this post on Instagram

الحمدالله 🙏 🏋️‍♂️الرياضة خلتني قوي في التغلب علي المشاقه وضغوط الحياة وعلمتني الصبر والهدوء في أتخاذ القرار و التعامل مع أصعب المواقف اللي مريت بيها بس مش هقدر أقولها لأني مابحبش الكلام في السلبيات وكلنا مرينا بحجات كتير.. ولكن التفاؤل بالخير هو أقوي من كل حاجه ...ربنا يقوينا ونكون سبب في أسعاد بعض 🙏❤