أحمد التهامي يهنئ حسام حسن بعيد ميلاده.. شاهد





ونشر التهامى صورا تجمعه بـ حسام حسن، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق عل الصور "كل سنة وأنت طيب يا عميد #كابتن #حسام_حسن #منتخب_مصر".





اقرا ايضا :





يذكر ان حسام حسن، نجم الكرة الأسبق، إنه رحل عن تدريب نادي سموحة السكندري؛ لعدم شعوره بالراحة.





وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سموحة فريق محترم وكبير ولكنه اتخذ قرارا بالحصول على فترة راحة بعد الرحيل عن سموحة.





وأكد حسام حسن قائلا: "سعدت كثيرا بالعمل فى سموحة ولكننى نفسيا لم اكن استطيع الاستمرار مع الفريق".





وأتم قائلا: "أتمنى التوفيق لحمادة صدقي، فى مهمته مع سموحة والفترة المقبلة لا أعلم مستقبلي".







