أحمد التهامي يهنئ حسام حسن بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان احمد التهامى، حسام حسن نجم منتخب مصر ، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر التهامى صورا تجمعه بـ حسام حسن، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق عل الصور "كل سنة وأنت طيب يا عميد #كابتن #حسام_حسن #منتخب_مصر".
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يذكر ان حسام حسن، نجم الكرة الأسبق، إنه رحل عن تدريب نادي سموحة السكندري؛ لعدم شعوره بالراحة.
وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سموحة فريق محترم وكبير ولكنه اتخذ قرارا بالحصول على فترة راحة بعد الرحيل عن سموحة.
وأكد حسام حسن قائلا: "سعدت كثيرا بالعمل فى سموحة ولكننى نفسيا لم اكن استطيع الاستمرار مع الفريق".
وأتم قائلا: "أتمنى التوفيق لحمادة صدقي، فى مهمته مع سموحة والفترة المقبلة لا أعلم مستقبلي".