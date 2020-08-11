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فن

أحمد التهامي يهنئ حسام حسن بعيد ميلاده.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان احمد التهامى،  حسام حسن نجم منتخب مصر ، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر التهامى صورا تجمعه بـ حسام حسن، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عل الصور "كل سنة وأنت طيب يا عميد #كابتن #حسام_حسن #منتخب_مصر".

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يذكر ان حسام حسن، نجم الكرة الأسبق، إنه رحل عن تدريب نادي سموحة السكندري؛ لعدم شعوره بالراحة.

وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سموحة فريق محترم وكبير ولكنه اتخذ قرارا بالحصول على فترة راحة بعد الرحيل عن سموحة.

وأكد حسام  حسن قائلا: "سعدت كثيرا بالعمل فى سموحة ولكننى نفسيا لم اكن استطيع الاستمرار مع الفريق".

وأتم قائلا: "أتمنى التوفيق لحمادة صدقي، فى مهمته مع سموحة والفترة المقبلة لا أعلم مستقبلي".


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