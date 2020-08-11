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رياضة

سعيد بوصوله إلى نادي المائة.. حسام حسن: عبدالله السعيد ميعرفش غير مصلحته.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:11 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه سعيد بوصول عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز إلى نادي المائة.

وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يهنئ عبد الله بالوصول إلى نادي المائة، موضحا أنه على علم كامل بمستوي اللاعب خاصة وانه تدرب تحت يديه في بيراميدز وأشركه اساسيا في اول مباراة له فور انضمامه، وكانت مفاجأة لادارة النادي.
واوضح حسام حسن، أن عبدالله  السعيد يمتلك خبرات كبيرة، وكان لديه اصرار أن يثبت نفسه فور انضمامه لبيراميدز بالمشاركة امام النادي الاهلي، وبالفعل أشركته أساسيا في اول مباراة له وتوقعت تألقه.

واختتم حسن تصريحاته :" عبد الله ميعرفش غير مصلحته، وهذا الامر أحيانًا يكون إيجابيا وأحيانا أخرى يكون سلبيا".
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