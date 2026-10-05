من الصعيد إلى الخارج.. حكايات نجاح صنعتها منحة «براعم مصر المستقبل»

كشف الدكتور بيشوي ملاك، المحاضر في الجامعة الأمريكية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في المجلس الأعلى للثقافة، عن عدد من المواقف والقصص التي تلقاها من متابعي حلقاته، والتي عكست تأثير المحتوى الذي يقدمه في مساعدة الطلاب والشباب على اكتشاف قدراتهم واستعادة أحلامهم.

وقال ملاك، لقائه مع شريف نورالدين وآية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن من بين المواقف التي أسعدته اتصالًا هاتفيًا من سيدة من الصعيد، أخبرته أن نجلها استمع إلى حديثه عن «براعم مصر المستقبل» التابعة لمنحة وزارة الاتصالات، وأنه أنهى المنحة، موضحًا: «أول مرة أعرف الولد عايز يعمل إيه من غير ما أنا أقول له، لوحده، ودي كانت حاجة جميلة في الصعيد جدًا».

وأضاف: «ناس من أمريكا مكلماني، أنا ما كنتش متوقع يعني إن إنتوا متشافين في الـ States!».

وأشار إلى تلقيه مكالمة أخرى من فتاة تدرس مجال الفاشون والموضة، موضحًا أنها أخبرته بأنها دخلت هذا المجال بعد أن سمعت نصيحته بالذهاب إلى الشيء الذي تحبه وتتميز فيه، وأنها حصلت على دعم ممن حولها، وتستعد للسفر إلى إيطاليا.