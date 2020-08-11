حسام حسن عن تدريب المنتخب: مش منظرة.. والمجموعة الحالية لا تليق بالإدارة.. فيديو

قال حسام حسن نجم الكرة المصرية، إنه يتمنى تولى القيادة الفنية للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لا يريد قيادة المنتخب من أجل المنظرة؛ لكن رغبة فى خدمة بلده.
وأكد حسام حسن، أن المجموعة التى تقود الكرة فى مصر، لا تليق بإدارة الكرة المصرية، ولاتصلح لتلك لمهمة، مضيفا إن اتحاد الكرة السابق تمت اقالته بسبب شبهة فساد وليس فنيا فقط .
وبرر حسام حسن، تصريحاته عن محمود الجوهرى، الذى ابتعد عن الكرة؛ لأن البيئة غير مناسبة داخل الرياضة فى مصر، والخيارات محدودة للغاية.
وتساءل حسام حسن، لماذا لا يستعين اتحاد الكرة بالرموز الأكثر دراية بطريقة ادارة الكرة المصرية، وطرق وضع خطط مستقبلية، مؤكدا إن من ارتدى قميص المنتخب الوطني يعرف جيدا، كيف يتعامل مع الضغط الجماهيري ومع مدربي المنتخبات الاخرى ، ويقدر قيمة المنتخب جيدا .