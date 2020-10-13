رئيس الوطنية للانتخابات: ندوة مجلس الدولة تؤكد دراية القيادات بتدريب القضاة

أكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الدعوة لعقد هذه الندوة في هذا التوقيت، هام وضرورة خاصة وأنه تفصلنا عن بدء الاقتراع أيام معدودات وعقد هذه الندوة في هذا التوقيت يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، في إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب.





جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة 350 من قضاة وأعضاء المجلس.





وأضاف لاشين أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب ، وحرص على إجابة الحضور لملاقاة القضاة، ووجه لهم في بداية حديثة التحية والتقدير والاحترام، بافتتاح هذه الدور التدريبية، لا سيما وأن انعقادها يعطيها أهمية خاصة، ووجه الشكر لتعاون ويئس مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية.



