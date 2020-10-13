AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رئيس مجلس الدولة: أنهينا دعاوى وطعون واستشكالات انتخابية في أقل من 10 أيام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد زهير
أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أن قضايا الانتخابات تقام في جميع المحافظات ويحكمها التوقيت المحدد وتأتي جميع الملفات بشكل فوري من جميع المحافظات للقاهرة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس. 

وأضاف أن جداول المحاكم مفتوحه حتي ايام الجمعه ، وتلقي الطعون حتي المساء ، فهي منظومة إدارية كامله،  وصدرت أحكام عقب صلاة الجمعة ، وذلك لانهم قضاة وواجب وطنى ملقي علي عاتقهم ، فالأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، وانتهت جميع الإحكام الخاصة بالانتخابات في ٣ أيام ، حتى دعاوي البطلان التي أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم ٧ اكتوبر تم الفصل بها فى  ٣ ايام.

وأشار أن أداء قضاة مجلس الدولة كان متميزا  في انتخابات الشيوخ، وسيكون أكثر تمييزا في انتخابات النواب.

الجدير بالذكر أن مجلس الدولة يعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوه حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس باحدى فنادق مدينة نصر.

ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.

تأتي الندوة في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وتناقش الندوة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

كما تناقش الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور أكثر من 350 قاضيا.. مجلس الدولة يعقد ندوة حول "الإشراف على الانتخابات"

اليوم .. مجلس الدولة يعقد ندوة حول الإشراف على الانتخابات

أمين مجلس الدولة: ندوة الانتخابات تناقش الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال الاقتراع

بعد قليل.. مجلس الدولة يعقد ندوة حول انتخابات مجلس النواب 2020

توافد القضاة للمشاركة في ندوة مجلس الدولة حول انتخابات النواب 2020.. صور

بحضور أكثر من 350 قاضيا.. وصول رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لـ ندوة مجلس الدولة

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء والفرج مكتوب.. تخلص من أشد بلاء بـ6 أدعية

محافظة القاهرة تعلن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان ..اعرف الأوراق المطلوبة

ماتت أمه.. العثور على طفل حديث الولادة في علبة بيتزا

استعدادا لمواجهة الزمالك.. الرجاء المغربي يكثف جهوده لاستعادة أسلحته الفتاكة

مطالبات بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية وخفض رسوم السفر.. تفاصيل

بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تتألق أمام البحر

AdvertisementS

محافظة القاهرة تعلن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان ..اعرف الأوراق المطلوبة

خلال أيام.. طرح 125 ألف شقة لمحدودى الدخل بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى. تفاصيل

موجة ثانية قوية.. فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

بعد استفزازاتها في المتوسط.. ألمانيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

لماذا تم إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء أمس؟.. مرتضى منصور يجيب

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة انضمام عصام الحضري للفريق

لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

مستحيل.. هاني الناظر يرد على شائعة مخيفة بشأن كورونا

أخبار الرياضة.. سر تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد إبراهيم.. بيراميدز يضم محمود وادي.. ومنع ظهور مجدي عبد الغني على شاشة تن

ماتت أمه.. العثور على طفل حديث الولادة في علبة بيتزا

منة فضالي: أمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير

هياخد الناس للجو الأوروبى.. ممشى أهل مصر تحفة جمالية في أحضان نيل القاهرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

رأس غزلاني بمحمية رأس محمد.. متعة السنوركلينج ومشاهدة الأسماك الملونة

قائمة أسعار سيارات أودي audi اليوم في مصر.. صور