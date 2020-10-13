رئيس مجلس الدولة: أنهينا دعاوى وطعون واستشكالات انتخابية في أقل من 10 أيام

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أن قضايا الانتخابات تقام في جميع المحافظات ويحكمها التوقيت المحدد وتأتي جميع الملفات بشكل فوري من جميع المحافظات للقاهرة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.
وأضاف أن جداول المحاكم مفتوحه حتي ايام الجمعه ، وتلقي الطعون حتي المساء ، فهي منظومة إدارية كامله، وصدرت أحكام عقب صلاة الجمعة ، وذلك لانهم قضاة وواجب وطنى ملقي علي عاتقهم ، فالأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، وانتهت جميع الإحكام الخاصة بالانتخابات في ٣ أيام ، حتى دعاوي البطلان التي أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم ٧ اكتوبر تم الفصل بها فى ٣ ايام.
وأشار أن أداء قضاة مجلس الدولة كان متميزا في انتخابات الشيوخ، وسيكون أكثر تمييزا في انتخابات النواب.
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة يعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوه حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس باحدى فنادق مدينة نصر.
ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.
تأتي الندوة في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.
وتناقش الندوة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.
كما تناقش الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.