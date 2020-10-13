هل تسبب الإغلاق في زيادة أعداد مصابي كورونا؟.. خبير يجيب ..فيديو

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت فى التراجع بشكل كبير،حيث تسجل مصر أعدادا تتراوح مابين 100 و130 حالة يوميًا، لافتًا إلى أن الموجة الاولى لفيروس كورونا مازالت قائمة.









وأضاف الدكتور عبد اللطيف المر، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب الحذر جدًا من فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة مع بداية فصل الشتاء وقرب بداية العام الدراسي الجديد.





وتابع أن مصر تحتل النسبة 18 من إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم، وهناك 6% من المصابين حالتهم صعبة، بينما هناك نسبة كبيرة من المتعافين من فيروس كورونا، منوهًا الى أن الإعلان العالمي لفيروس كورونا الذى وقع عليه حوالى 15 ألف طبيب يطالب المؤسسات العالمية كلها بعدم تطبيق الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى والذى أدى إلى وفيات كثيرة.





وأوضح أن الإغلاق الاقتصادي أدى إلى انتشار فيروس كورونا وعدد الوفيات التي حدثت به أكبر من عدد الوفيات التى تسببها فيروس كورونا، مؤكدًا أن تدمير الاقتصاد وتدنيه يؤثر على نسب الوفيات.





وأشار إلى أنه يجب اخذ تطعيم الانفلونزا لأنه يقلل الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، منوهًا أنه من الممكن أن يصاب الشخص بالأنفلونزا وأن يصاب بفيروس كورونا مما يقلل من مناعته بشكل كبير.