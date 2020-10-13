AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

‏رئيس اتحاد الجمباز يطالب "النادو" بتحديد الأدوية المحظورة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:11 م
الدكتور إيهاب أمين
الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز
Advertisements
محمد سمير
طالب الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، مسؤولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" برئاسة الدكتور أسامة غنيم، بضرورة تحديد الأدوية المحظورة حتى لا يقع أحد من لاعبي منتخبنا الوطنية في فخ المنشطات.


وأكد أن المنظمة تقوم بجهد كبير في تحديد المواد المحظورة، ولكن اللاعبين لا يعلمون الأكواد أو الأسماء الطبية التي يمنع استخدامها بسبب وجود بعض المواد المحظورة بها.


وأضاف "أمين" أن اللجنة الأولمبية ستبدأ في العمل على توفير قائمة الأدوية التي يوجد بها مواد محظورة وذلك عن طريق الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية. 


وتلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.  قبل أن تنجح اللاعبة ملك سليم في الحصول مؤخرًا على حكم ببراءتها من تعاطي المنشطات بعد أقل من ثلاثة شهور علي إيقافها، مشيرا إلى أن اللاعبة ستعود إلى التدريبات ابتداء من الغد.‏
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. الجمباز يكشف عن آخر تطورات أزمة المنشطات في مؤتمر صحفي

رئيس اتحاد الجمباز يعلن رفع الإيقاف عن ملك سليم لاعبة المنتخب

ترشيحاتنا

هل ينتقل فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة؟.. علماء يجيبون

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟

بعد إصابة المخرج محمد سامي بـ كورونا.. حقيقة ظهور الموجة الثانية في مصر.. فيديو

شاهد| أول صور لـ آيفون 12

أول تعليق من حسام حسن بعد تولي القيادة الفنية للاتحاد السكندري

العملة الذهبية.. أحمد قذاف الدم يكشف السبب الرئيسي لقتل معمر القذافي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟

وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية