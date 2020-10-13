‏رئيس اتحاد الجمباز يطالب "النادو" بتحديد الأدوية المحظورة

طالب الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، مسؤولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" برئاسة الدكتور أسامة غنيم، بضرورة تحديد الأدوية المحظورة حتى لا يقع أحد من لاعبي منتخبنا الوطنية في فخ المنشطات.
وأكد أن المنظمة تقوم بجهد كبير في تحديد المواد المحظورة، ولكن اللاعبين لا يعلمون الأكواد أو الأسماء الطبية التي يمنع استخدامها بسبب وجود بعض المواد المحظورة بها.
وأضاف "أمين" أن اللجنة الأولمبية ستبدأ في العمل على توفير قائمة الأدوية التي يوجد بها مواد محظورة وذلك عن طريق الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.
وتلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث. قبل أن تنجح اللاعبة ملك سليم في الحصول مؤخرًا على حكم ببراءتها من تعاطي المنشطات بعد أقل من ثلاثة شهور علي إيقافها، مشيرا إلى أن اللاعبة ستعود إلى التدريبات ابتداء من الغد.