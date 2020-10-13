تنفيذا لتعليمات المحافظ.. حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في كفر الشيخ ..صور

وجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، تعليماته المشددة على رؤساء المراكز والمدن، بإزالة كافة الإشغالات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها بمراكز ومدن المحافظة.





ومن جانبه، أشرف المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، على أعمال الحملة المكبرة لرفع جميع اللوحات الإعلانية والتجارية غير المرخصة سواء علي المنازل، أو على أعمدة الإنارة بشوارع المدينة.





كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لرفع جميع الاشغالات، والاعلانات المخالفة والمعلقة بدون ترخيص بالمدينة.





وأشار سلامة إلى أن الحملة مستمرة لحين رفع جميع الاشغالات والإعلانات المخالفة، بالتنسيق مع قسم الدعاية والإعلان، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية.





كما وجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.