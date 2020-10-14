المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو

قال عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك الأهلي إن التعادل بالنسبة له مثل الخسارة ولا يقبل بالهزيمة في أي وقت، معبرا عن أمله في التعاقد مع لاعبين خبرة.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعمل بأسلوب معين ويركز في عمله ولا يركز مع من يحاول تشتيته ولا يستمع لكلام آخرين، «الشجرة المثمرة الناس بتحدفها بالطوب».





وأكد أن مثله الأعلى في التدريب مورينيو دوليا وسيموني محليا، مردفا أنه يطمح في تولي تدريب منتخب مصر.





ولفت إلى أن رئيس البنك الأهلي كان يثق في قدراتي للتأهل للدوري الممتاز، مؤكدا أن مستمر في الفريق حبا في رئيس النادي.



