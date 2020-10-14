اللي يقول غير كده كداب.. عصام عبدالفتاح: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن نفوذ النادي الأهلي أقوى بكثير من اتحاد الكرة المصري.





وقال "عبدالفتاح" في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عن الأقوى في المنظومة الرياضية بالترتيب: "الأهلي رقم واحد، ومن ثم اتحاد الكرة، ومن ثم الزمالك".





وتابع: "الأهلي والزمالك طلبا 9 مرات تعيين حكام بأعينهم، ورفضت، المذكرات المقدمة من القطبين، دي بتكون نتيجة لغضب معين فقط، وإحساس بالظلم من الحكام".





وأكمل: "كنا نجامل في تعيينات الأجهزة الفنية للمنتخبات خلال مجلس جمال علام".





وأضاف: "كان فيه مجاملات في بعض اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات، باختيار من الأهلي والزمالك، ولكن مكانتش بنسبة كبيرة، وكان في جميع مجالس اتحاد الكرة واللي يقول غير كده كذاب".