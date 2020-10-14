إجراءات احترازية مشددة وتفعيل التعليم الهجين.. الجامعات المصرية تستعد لاستقبال طلاب العام الجديد| تقليل الاعداد بالقاعات وتعقيم بعد كل محاضرة

عميد هندسة القاهرة :

عمل استديوهات بالكلية لتسجيل المحاضرات .. وتفعيل التعليم الهجين





جامعة عين شمس :

تعاقد مع شركات لتعقيم الكليات .. والالتزام بالاجراءات الاحترازية





رئيس جامعة العلمين :

تأمين صحي للطلاب.. والأنشطة الطلابية متوقفة على استقرار الأوضاع الصحية





قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إن الكلية مستسعدة لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد وفقا للخطة التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات ، لافتًا إلى أن إدارة الكلية ستساعد على نشر الوعي بين الطلاب والمحافظة على ثقافة التباعد الاجتماعي داخل القاعات والمدرجات والمعامل وغيرها.





وأضاف عبد الفتاح في تصريح خاص لــ "صدى البلد" أن الكلية ستعمل هذا العام بنظام التعليم الهجين ، بحيث تكون نسبة الحضور في الكلية بواقع 60% مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و 40% (أونلاين) موضحا ، أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين) ، كما أن هناك دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية ، منوها إلى أنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام .









وأوضح الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستعدة لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد 2020 /2021 وفقا للخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي ، حيث أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة والتعقيم الدائم للكلية وقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب بعد كل محاضرة ، حفاظا على سلامتهم لمنع انتقال فيروس كورونا.





وأكد "السنوسي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الأنشطة الطلابية ستتم وفقا للتدابير الاحترازية التي تتبعها الدولة ، وعدم زيادة أعداد الطلاب عن 50% في الأيام المقررة للحضور ومنع التجمعات بين الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتأكيد على الحضور بالكمامات.





مشيرا إلى أن الكلية توفر الخدمات الطبية لطلابها من خلال العيادات الموجودة بالكلية أو المستشفيات التابعة للجامعة.













وقال مصدر مسئول بكلية اداب القاهرة أنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحيث يكون 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتعقيم قاعات المحاضرات بعد كل محاضرة ، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، موضحا أن قرار ممارسة الأنشطة الطلابية متوقف على استقرار الحالة الصحية بالبلاد لأن صحة الطلاب في المقام الأول ، مشيرًا إلى أنه في حال عودة الأنشطة الطلابية فإنها ستتم وفقًا للتدابير الاحترازية المتبعة ، مؤكدا على أن الكلية تسخر جميع إمكاناتها الطبية للطلاب سواء من خلال العيادات الموجود بها، أو مستشفيات الجامعة.









وكشف المصدر المسئول عن وجود برنامجين جديدين سيجري تفعيلهما في العام الجامعي الجديد، وهما (برنامج خاص باللغة العبرية - برنامج خاص باللغة التركية) ، حيث تمت الموافقة عليها من جميع اللجان والقطاعات المختصة، وفي انتظار القرار الوزاري الخاص بتفعيلها هذا العام.





تعاقد مع شركات لتعقيم الكليات واجراءات احترازية .. جامعة عين شمس تستعد للعام الجامعي الجديد





وعلى صعيد متصل قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الدراسة ستبدأ في 17 أكتوبر الجاري حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لذلك وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية ، مشيرا إلى أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة، وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بتفعيل نظام التعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.





وأضاف "جلال" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قسم الكيمياء يقوم بتحضير كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا لوضعها بالكلية، منوهًا إلى أن الكلية سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





وأوضح عميد كلية الزراعة، أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين.









من جانبه قالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة وتطوير منشآت ومرافق الكلية فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.





وأشارت "رشاد" إلى أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة وإداريين ورجال الدفاع المدني بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، مشددة على أن الكلية تحرص على توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد والقدامى وتوفير كل سُبل الراحة والأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.





وفي نفس السياق قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الكلية قامت بعمل جميع الاستعدادات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة عين شمس لبدء العام الجامعي الجديد .





وأضاف ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد المحاضرات، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم .





وقامت الكلية بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتم تقسيم الدفعات إلى مجموعات بحيث يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما تم التنبيه على الطلاب بعدم الدخول بدون الكمامات .





رئيس جامعة العلمين : تأمين صحي للطلاب.. والأنشطة الطلابية متوقفة على استقرار الأوضاع الصحية





قال الدكتور عصام الكردي رئيبس جامعة العلمين، إن الأنشطه الطلابية ستتم في مقر الجامعة، إضافة إلى العديد من الزيارات بالتنسيق مع الجامعات الأخرى في الإسكندرية و القاهرة ويتوقف تنفيذ هذه الأنشطة على مدى استقرار الأوضاع الصحية وبالنسبة للأنشطة التي ستقام في حرم الجامعة فإنها ستقام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة ، مشيرا إلى أن الجانب العملي من الدراسة الأكاديمية سيقام أيضا في الحرم الجامعي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية.





وأكد رئيس جامعة العلمين الجديدة على أن الجامعة تقدم الرعاية الصحية للطلاب حيث توفر لهم التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة ، منوها إلى أن الجامعة ستوقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة الاسكندريه وعين شمس لتقديم أفضل رعاية صحية للطلاب.









فيما قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف ، إنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالجامعة بحيث تكون أيام الحضور 3 ايام في الاسبوع مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية وتقسيم الطلاب في مجموعات وباقي الايام سيكون التعليم أونلاين.





وأضاف عبد القادر في تصريح خاص لــ "صدى البلد" أن الجامعة متاح بها كافة الامكانيات من ملاعب كرة قدم وملاعب كرة سلة ، إضافة إلى صالات لممارسة العاب التنس مع مراعات الاجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وحضور الطلاب بالكمامات والمطهرات الكحولية ، مؤكدا على أن الجامعة تقدم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب من خلال المستشفيات الجامعية ، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد التعاقد مع العديد من المستشفيات لتقديم أفضل رعاية للطلاب ، كما ان الانشطة الطلابية ستتم وفقا للاجراءات المتبعة للحفاظ على صحة الطلاب من انتشار فيروس كورونا.



