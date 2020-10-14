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أخبار العالم

بريطانيا تعلن إجراءات جديدة للحجر الصحي للمسافرين إليها

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج، واختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وقال وزير النقل البريطاني وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه تقرر عزل المسافرين إلى بريطانيا في منازلهم لمدة اسبوع ثم القيام بفحص كورونا عقب مرور الأسبوع، لكنه لم يكشف عن توقيت إطلاق هذه الخطة. 


وأضاف أن فحص فيروس كورونا سيتم بعد أسبوع من الحجر الصحي الذاتي، وسيكون على حساب المسافر في منشآت تابعة للقطاع الخاص. 


وأشار في تصريحاته إلى أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تزيد عدد المسافرين حول العالم، بالتزامن مع إجراءات فحص كورونا. 


وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 حالة وفاة و19,724 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 654,644 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 43,155 حالة وفاة.
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