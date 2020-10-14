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أحمد موسى: أبو العينين يتحرك لهدف واحد هو دعم الدولة المصرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:35 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين يخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة .


وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "سوف نسأل أبو العينين عددا كبيرا من الاسئلة داخل وخارج مصر".


وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سوف نتحدث عن الدور السياسي له بعد ثورة 30 يونيو وأبو العينين له علاقات دولية في كل مكان ويتحرك لهدف واحد وهو دعم الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو ".


وأكمل موسى: "أبو العينين أجرى لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة للحديث عن ثورة 30 يونيو وقدم نسخا من الدستور وأجرى مقابلات مع أعضاء في الكونجرس الامريكي وكل تلك اللقاءات هدفها الدولة المصرية ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  أبو العينين كان يتحدث دائما عن أن مصر لن تسقط على الإطلاق  والشعب المصري خرج في 30 يونيو لحماية الدولة المصرية من السقوط ".
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