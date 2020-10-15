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مرأة

أسود x أسود.. سيرين عبد النور تتألق بـ جمبسوت على الموضة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
سيرين عبد النو
سيرين عبد النو
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هاجر هانئ
حرص الإستايلست "سيدريك حداد"، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة أنيقة وعلى الموضة من اختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت جمبسوت ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات.

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وحمل الجمبسوت توقيع Label Queen، وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الجذابة التي زادت من أناقتها.

ووضعت لها خبيرة التجميل Colette Iskandar مكياج جذابا مرتكزا على الألوان البسيطة وغير المبالغ فيها، واعتمدت الفنانة اللبنانية على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها من أنامل المصفف ‏جورج المندلق.

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