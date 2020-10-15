وكيل نقل البرلمان: تطوير الدائري حلم الملايين.. ونثق في الفريق الوزير

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الكل يثق في الفريق كامل الوزير وزير النقل في كل ما وعد به من تطوير سواء السكة الحديد أو الطرق، وأخيرا حلم المصريين وهو الطريق الدائري الذي يخترق محافظات القاهرة الكبرى.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجميع يثق على أن كل من يعمل في إدارة الرئيس السيسي، ينفذ وعده وهو السعي لحل الأزمات التي تواجه المواطن، والعمل على توفير سبل الراحة والأمان.





وأشار النائب إلى أن الشيخوخة ضربت الطريق الدائري، ونال الإهمال من أجزاء أخرى فتهالكت، وصار صاحب سجل حافل بالحوادث، وبرغم تعدد عمليات التطوير والتجديد التي خضع لها «الدائري»، إلا أن مشاكله لم تنته وأوجاعه لم تجد من يزيلها، وعلى رأس تلك الأوجاع تأكل الفواصل وتهالك سلالم الصعود والهبوط وقلة وجود اللوحات الإرشادية على الطريق.





وأضاف النائب أن الخبراء كانوا يتنبأون للطريق الدائري بأنه سيكون أفضل مشروع مروري في مصر، ومع جهود الفريق الوزير والعاملين بالوزارة وهيئة الطرق والبنوك المساهمة يعود الدائري إلى سابق عهده وما كان يتمناه المواطن، خاصةً أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري ستتكلف 4.5 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير للغاية.





وتابع النائب حديثة:" أن بسبب أن مشاكل الطريق أصبحت كثيرة، والتي أثرت بشكل كبير للأسف على سلامة وجودة الطريق مما ترتب عليه زيادة فى أعداد الحوادث المرورية المسجلة بشكل يومى تقريبا.