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فن

ربنا يصبرنا على فراقك.. شريف سلامة ينعي الفنان محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
نعى الفنان شريف سلامة الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشر شريف سلامة صورة للراحل محمود ياسين عبر إنستجرام وعلق قائلا: "وداعًا_محمود_ياسين #انالله_وانااليه_راجعون #ربنا_يصبرنا_علي_فراقك🙏🏻❤️ #اللهم_ادخله_الجنه_من_دون_حساب #ارجو_قرأه_الفاتحه".

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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