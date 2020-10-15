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فن

بعد فسخ خطوبتها.. الباباراتزي تلتقط لـ ديمي لوفاتو صورا مع حبيب بيلا ثرون

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:28 م
ديمي لوفاتو
ديمي لوفاتو
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شروق ابراهيم
شوهدت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو برفقة الحبيب السابق للنجمة العالمية بيلا ثرون أثناء تجولهما في شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. 

ويعد ذلك الظهور الأول لـ ديمي لوفاتو بعد مرور فترة قصيرة على انفصالها من خطيبها Max Ehrich. 

وكشف مصدر مقرب من المغنية العالمية ديمي لوفاتو أنها على وشك الانفصال عن خطيبها Max Ehrich بعد خطوبة استمرت شهرين، بسبب إرساله رسائل تحمل معاني غرامية لصديقتها السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز.

وقال المصدر بحسب ما جاء في مجلة بيبول الأمريكية أن القرار صعب جدا بالنسبة لديمي لوفاتو لكنها تفضل الانفصال لكي تركز في حياتها العملية.

وقبل أسابيع، كانت ديمي لوفاتو كشفت لجمهورها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إن الرسائل التي انتشرت عبر سوشيال ميديا وتشير إلى أن خطيبها أرسلها لسيلينا جوميز لم تكن حقيقة ومفبركة على حد قولها.

وكانت ديمي لوفاتو اعلنت عن خطوبتها شهر يوليو الماضي بعد علاقة استمرت 4 أشهر بدأت منتصف مارس 2020 وظلت سرية حتى أعلنت المغنية الأمريكية عن انفصالها الرسمي.
بعد فسخ خطوبتها.. الباباراتزي تلتقط لـ ديمي لوفاتو صورا مع حبيب بيلا ثرون
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