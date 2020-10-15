مستشفى مغاغة ينفي حصوله على تبرعات من مرشحي "النواب"

أصدر مستشفى مغاغة العام بيانا ، نفى فيه حصوله على تبرعات من أي جهة خيرية أو أي مرشح لمجلس النواب بدائرة المركز أو أي دائرة انتخابية أخرى.









وطالبت إدارة المستشفى بعدم اقحامها في الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بمركز مغاغة، وعدم اختلاق الأكاذيب بتلقيها تبرعات من أي مرشح لتعزيز موقفه الانتخابي أمام أبناء دائرته من أجل حصد أصواتهم.









اقرأ المزيد









وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا للمجلس التنفيذي اليوم ،حيث بحث المحافظ خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات لاجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافه الاجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدي استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.









وشدد المحافظ على أهمية الحياد والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف.









وقال ان مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجراؤها يومى 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزا انتخابيا و 1099 مقرا علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.









وقرر الغاء الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.









وأكد تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.









وشدد القاضي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.







