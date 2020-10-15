مستشفى مغاغة ينفي حصوله على تبرعات من مرشحي "النواب"

أصدر مستشفى مغاغة العام بيانا ، نفى فيه حصوله على تبرعات من أي جهة خيرية أو أي مرشح لمجلس النواب بدائرة المركز أو أي دائرة انتخابية أخرى.
وطالبت إدارة المستشفى بعدم اقحامها في الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بمركز مغاغة، وعدم اختلاق الأكاذيب بتلقيها تبرعات من أي مرشح لتعزيز موقفه الانتخابي أمام أبناء دائرته من أجل حصد أصواتهم.
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وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا للمجلس التنفيذي اليوم ،حيث بحث المحافظ خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات لاجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافه الاجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدي استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.
وشدد المحافظ على أهمية الحياد والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف.
وقال ان مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجراؤها يومى 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزا انتخابيا و 1099 مقرا علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وقرر الغاء الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.
وأكد تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.
وشدد القاضي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسعة، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بالمراكز الانتخابية، لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.