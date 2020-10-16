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اقتصاد

12 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي 12 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 2070 مليون ورقة منفذة على 223 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1552 مليون ورقة منفذة على 182 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 65.06 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.94 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.2 %و العرب على 7.8%وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
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