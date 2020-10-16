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منوعات

بسبب الاكتئاب.. سيدة تشعل النيران في غرف أبنائها والجيران أنقذوهم بأعجوبة .. تفاصيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اشعلت ليزا والمس البالفة من العمر 51 عاما ، النيران تحت سرير أبنائها بعد إصابتها بالإكتئاب الشديد بسبب زيادة الاعباء المالية و عدم مقدرتها على توفير المال الكافي . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة ليزا ذكرت في التحقيقات أنها كانت تعانى من نوبات إكتئاب في الفترة الأخيرة مما كان يدفعها للقيام بأفعال غريبة من حين لآخر. 

ابلغ الجيران عن وجود رائحة تسرب غاز أول كسيد الكربون في الشقة السكنية الخاصة بالسيدة ليزا ، و لكن بعدها بدقائق شعروا ان هناك رائحة حريق و شباب يصرخون و كأنهم يستنجدون بأي شخص . 

اقتحم الجيران المنزل و حاولوا إخماد الحريق و إنقاذ أبناء السيدة ليزا ، إلا أنها كانت شبه فاقدة للوعي ، فإن عينيها مفتوحة و لكنها لا تطق بأي حرف و من ثم فقدت الوعي. 

جدير بالذكر أن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث، وأرسلت السيدة ليزا لتلقي العلاج من الإكتئاب في المستشفى و عدم توجيه لها تهمة القتل العمد بعد التأكد أنها بحالة نفسية غير طبيعية . 
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