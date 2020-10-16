في اليوم العالمي للغذاء .. أبرز الطرق الفعالة لعدم هدر الطعام

يحتفي العالم في 16 من أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للغذاء، ويهدر العديد من الأشخاص الكثير من الأطعمة خلال العام، لذا نقدم لكم أبرز الطرق الفعالة لعدم هدر الطعام؛ وفقًا لما قدمه موقع "healthline".





- على الرغم من أن شراء الطعام بكميات كبيرة قد يكون مناسبًا ، فقد أظهرت الأبحاث أن طريقة التسوق هذه تؤدي إلى المزيد من هدر الطعام، و لتجنب شراء المزيد من الطعام أكثر مما تحتاجه؛ قم برحلات متكررة إلى متجر البقالة كل بضعة أيام بدلًا من القيام برحلة تسوق بالجملة مرة واحدة في الأسبوع.





- يؤدي التخزين غير السليم إلى كمية هائلة من نفايات الطعام، و وفقًا لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ، فإن حوالي ثلثي النفايات المنزلية في المملكة المتحدة ناتجة عن تلف الطعام، لذلك يفضل التخزين بشكل صحيح.



