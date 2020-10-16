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حوادث

في احتفالية نادي القضاة لتكريم حفظة القرآن.. مفتي الجمهورية: رسالة القضاء تحمل إرساء قيم العدل.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:56 م
احتفالية نادى القضاة
احتفالية نادى القضاة
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جودت عيد
كرم مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بالنادي النهري بالعجوزة القضاة وأعضاء النيابة العامة  من حفظة القرآن الكريم وزوجاتهم وأبنائهم كما تم تكريم أبناء القضاة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية. 

شارك في الاحتفالية التي أقامها نادي القضاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. 

وأكد الدكتور شوقي علام قيمة رسالة القضاء السامية في إرساء دعائم العدل وثمن حرص القضاة وأعضاء النيابة العامة وزوجاتهم وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ومداومتهم على ذلك. 

وأشاد المفتي باهتمام مجلس إدارة نادي القضاة  بتكريم المتفوقين علميا والمشاركين في الأبحاث القانونية  لما يرسخه ذلك من تقدير لقيمة العلم  والتفوق والبحث ولما  يمنحه ذلك من رسالة هامة للباحثين من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتفوقين من أبنائهم على الاستمرار في التميز والبحث والتفوق.

وكان حفل التكريم استهل  فعالياته  بكلمة من المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة والذي رحب في بدايتها بالدكتور  شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية وتقديم جزيل الامتنان والتوقير  لتلبيته الدعوة ليشهد مع  قضاة مصر هذا الاحتفال الكريم.

كما عبر رئيس النادي عن تقدير قضاة مصر لدور مفتي الجمهورية في التصدي لكافة صور الحداثة بتقديم الفتاوى الدينية التي تواجه هذه الوقائع الجديدة  بطرح قيم الإسلام السمحة وتنوير المسلمين بأصول دينهم وتوضيح قيم  الإسلام  السمحة وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام الحنيف في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.

وعقب  انتهاء فعاليات التكريم قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي للدكتور شوقي علام درع نادي قضاة مصر وشهادة شكر  وتقدير  لفضيلته للدور العظيم الذي يقوم به في هذه المرحلة الهامة  التي يمر  بها الوطن العربي والأمة الإسلامية ومصرنا الغالية. 
في احتفالية نادي القضاة لتكريم حفظة القرآن.. مفتي الجمهورية: رسالة القضاء تحمل إرساء قيم العدل.. صور
في احتفالية نادي القضاة لتكريم حفظة القرآن.. مفتي الجمهورية: رسالة القضاء تحمل إرساء قيم العدل.. صور
في احتفالية نادي القضاة لتكريم حفظة القرآن.. مفتي الجمهورية: رسالة القضاء تحمل إرساء قيم العدل.. صور
في احتفالية نادي القضاة لتكريم حفظة القرآن.. مفتي الجمهورية: رسالة القضاء تحمل إرساء قيم العدل.. صور
في احتفالية نادي القضاة لتكريم حفظة القرآن.. مفتي الجمهورية: رسالة القضاء تحمل إرساء قيم العدل.. صور
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