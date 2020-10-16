AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعاهد على الفوز.. بيراميدز يبدأ مرانه الأول في المغرب بقراءة الفاتحة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:19 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
بدأ فريق نادي بيراميدز، أول تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية بقراءة الفاتحة والتعاهد على تحقيق لقب الكونفدرالية، استعدادا للقاء حوريا الغيني.

وتعاهد اللاعبون والإدارة والجهاز الفني على الفوز وعبور عقبة حوريا وبلوغ النهائي القاري والعودة باللقب الغالي لتحقيق إنجاز مع أول مشاركة تاريخية في البطولة.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز نظيره حوريا بطل غينيا يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

ووجه المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز كلمة للاعبي فريق الكرة والجهاز الفني قبل انطلاق المران الأول في مدينة كازبلانكا المغربية، استعدادا لخوض مباريات النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب.

وتحدث عيد مع اللاعبين وطالبهم بنسيان أي شيء والتركيز في مواجهة حوريا الغيني، مشددا على أنهم المجموعة الأفضل بين جميع فرق نصف النهائي ولديهم القدرة على الفوز والتأهل للنهائي بل والتتويج باللقب القاري.

وأضاف المدير التنفيذي بأن الفريق عليه نسيان لقاء الكأس والتركيز لكتابة أسمائهم بأحرف من نور والتتويج بالبطولة مع أول مشاركة قارية في تاريخ النادي.

وتحدث الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي مع اللاعبين موضحا أن النادي يثق فيهم وفي قدرتهم على التتويج باللقب وعليهم اللعب من أجل الاستمتاع والفوز، وعبور عقبة حوريا سيكون مفتاحا للتتويج بالبطولة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لنصف نهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يطير إلى المغرب الخميس المقبل

طلائع الجيش يفرض التعادل السلبي على بيراميدز في الشوط الأول بكأس مصر

بيراميدز وطلائع الجيش .. شوطان إضافيان بعد التعادل السلبي في لقاء الكأس

بيراميدز يخضع لـ طلائع الجيش ويلجآن إلى ضربات الترجيح في ربع نهائي كأس مصر

قبل لقاء حوريا كوناكري.. بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

بالصور والفيديو.. صورة جماعية لفريق بيراميدز قبل السفر للمغرب

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: وضع كورونا في مصر أفضل من الدول الأخرى

10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة

بـ116 ألف جنيه.. زيتا أول سيارة روسية كهربائية في مصر

كورونا لا يتوقف.. ضربة موجعة في صفوف الوداد قبل مواجهة الأهلي

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وصول علي الحجار ووفاء عامر إلى عزاء الفنان محمود ياسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم